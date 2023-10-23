Швейцария присоединилась к учениям ВВС под руководством США на территории Дании

Швейцария, имеющая нейтральный статус, на минувшей неделе впервые приняла участие в военных учениях Bold Quest 2023, проводившихся под руководством США в датском городе Каруп.

Швейцария, имеющая нейтральный статус, на минувшей неделе впервые приняла участие в военных учениях Bold Quest 2023, проводившихся под руководством США в датском городе Каруп.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило швейцарское правительство.

"На прошлой неделе Швейцария приняла участие в международных учениях Bold Quest 2023 в Карупе, Дания", - отметили в Берне.

Это были международные учения воздушных операций под руководством США, и Швейцария участвовала в них впервые, направив 17 военнослужащих. В Дании швейцарские пилоты углубили свои знания и навыки в области транснациональной противовоздушной обороны на борту двух самолетов типа F/A-18.