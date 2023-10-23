О нас

Швейцария присоединилась к учениям ВВС под руководством США на территории Дании

Швейцария присоединилась к учениям ВВС под руководством США на территории Дании Швейцария, имеющая нейтральный статус, на минувшей неделе впервые приняла участие в военных учениях Bold Quest 2023, проводившихся под руководством США в датском городе Каруп.
Другие страны
23 октября 2023 г. 14:50
Швейцария присоединилась к учениям ВВС под руководством США на территории Дании

Швейцария, имеющая нейтральный статус, на минувшей неделе впервые приняла участие в военных учениях Bold Quest 2023, проводившихся под руководством США в датском городе Каруп.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило швейцарское правительство.

"На прошлой неделе Швейцария приняла участие в международных учениях Bold Quest 2023 в Карупе, Дания", - отметили в Берне.

Это были международные учения воздушных операций под руководством США, и Швейцария участвовала в них впервые, направив 17 военнослужащих. В Дании швейцарские пилоты углубили свои знания и навыки в области транснациональной противовоздушной обороны на борту двух самолетов типа F/A-18.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İsveçrə ABŞ-ın rəhbərliyi altında Danimarkada keçirilən təlimlərə qoşulub
Версия на английском языке Switzerland joins US-led air force exercises in Denmark

Экслюзивные новости

Эксперт: Формат 3+3 полезен для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Эксперт: Формат 3+3 полезен для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
23 октября 2023 г. 14:23
Эксперт: Заявление Комитета министров Совета Европы и делегации ЕС абсолютно предвзято
Эксперт: Заявление Комитета министров Совета Европы и делегации ЕС абсолютно предвзято
20 октября 2023 г. 12:07
В этом году за получением статуса беженца в Азербайджане обратились 163 человека
В этом году за получением статуса беженца в Азербайджане обратились 163 человека
19 октября 2023 г. 11:14
Эксперт: Коридор Север-Юг открывает региону Южного Кавказу доступ к международным рынкам
Эксперт: Коридор "Север-Юг" открывает региону Южного Кавказу доступ к международным рынкам
18 октября 2023 г. 18:31
Эксперт: Поддержка Армении Францией базируется сугубо на ее личных интересах
Эксперт: Поддержка Армении Францией базируется сугубо на ее личных интересах
18 октября 2023 г. 16:33
Ближневосточный конфликт может стать катализатором больших геополитических изменений
Ближневосточный конфликт может стать катализатором больших геополитических изменений
18 октября 2023 г. 12:56
Замминистра: Надеюсь, что в Украине больше азербайджанцев будут участвовать в государственных делах
ФотоЗамминистра: Надеюсь, что в Украине больше азербайджанцев будут участвовать в государственных делах
16 октября 2023 г. 15:22
Эксперт: Открытие всех региональных коммуникаций ускорит развитие Южного Кавказа
Эксперт: Открытие всех региональных коммуникаций ускорит развитие Южного Кавказа
16 октября 2023 г. 15:20
Крневич: Мультимодальные возможности Зангезурского коридора велики
Крневич: Мультимодальные возможности Зангезурского коридора велики
12 октября 2023 г. 15:51
Рамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
ФотоРамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
12 октября 2023 г. 13:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi