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Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси

Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси Швейцария присоединилась к санкциям, введенным Евросоюзом против Беларуси из-за ситуации на Украине.
Другие страны
16 марта 2022 г. 12:58
Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси

Швейцария присоединилась к санкциям, введенным Европейским союзом против Беларуси из-за ситуации в Украине.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении Федерального совета (правительства) страны.

Как говорится в сообщении, 2 и 9 марта ЕС продлил свои санкции против Беларуси "в связи с причастностью страны" к действиям России на Украине. "Шестнадцатого марта Федеральный совет принял решение о принятии этих мер в полном объеме", - сообщило правительство.

В частности, будет запрещен экспорт товаров, которые могли бы способствовать военно-техническому совершенствованию Беларуси или развитию сектора обороны и безопасности.

Кроме того, запрещены операции с Беларусским центральным банком. Швейцария также отключит от системы SWIFT ряд белорусских банков.

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