Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против России и Ирана

Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза, введенным против России и Ирана.

Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза, введенным против России и Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило швейцарское правительство - Федеральный совет.

В Берне напомнили, что "ЕС 16 декабря внес в санкционный список в рамках девятого пакета санкций против России 141 физическое лицо и 49 организаций и предприятий".

Что касается Ирана, то, как отметил Федеральный совет, Евросоюз объявил 12 декабря санкции в отношении четырех физических лиц и четырех предприятий. В связи с этим Швейцария пополнила свой санкционный список в отношении Москвы и Тегерана в соответствии со списками Евросоюза и "ассоциируется с мерами, принятыми в ЕС".

Швейцарское министерство экономики "расширило список санкций, направленных против России", а также "переняло одобренные ЕС ограничения в свете поставок иранских беспилотников России", говорится в сообщении.