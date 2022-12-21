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Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против России и Ирана

Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против России и Ирана Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза, введенным против России и Ирана.
Другие страны
21 декабря 2022 г. 21:22
Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против России и Ирана

Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза, введенным против России и Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило швейцарское правительство - Федеральный совет.

В Берне напомнили, что "ЕС 16 декабря внес в санкционный список в рамках девятого пакета санкций против России 141 физическое лицо и 49 организаций и предприятий".

Что касается Ирана, то, как отметил Федеральный совет, Евросоюз объявил 12 декабря санкции в отношении четырех физических лиц и четырех предприятий. В связи с этим Швейцария пополнила свой санкционный список в отношении Москвы и Тегерана в соответствии со списками Евросоюза и "ассоциируется с мерами, принятыми в ЕС".

Швейцарское министерство экономики "расширило список санкций, направленных против России", а также "переняло одобренные ЕС ограничения в свете поставок иранских беспилотников России", говорится в сообщении.

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