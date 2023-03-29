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Швейцария присоединилась к десятому пакету антироссийских санкций ЕС

Швейцария присоединилась к десятому пакету антироссийских санкций ЕС Швейцария присоединилась к десятому пакету антироссийских санкций Европейского союза.
Другие страны
29 марта 2023 г. 20:42
Швейцария присоединилась к десятому пакету антироссийских санкций ЕС

Швейцария присоединилась к десятому пакету антироссийских санкций Европейского союза.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Reuters.

Этот пакет санкций включает в себя более жесткие ограничения на экспорт в отношении товаров двойного назначения и технологий, адресные ограничительные меры в отношении физлиц и юрлиц, которые поддерживают конфликт, «распространяют пропаганду и поставляют дроны», а также меры против «российской дезинформации».

До этого более 20 дел было заведено в Швейцарии в связи с нарушением санкций, введенных властями страны против России и Беларуси.

Ранее американский посол в Берне Скотт Миллер заявил, что Швейцария могла бы заблокировать еще от $50 до $100 млрд активов РФ.

По мнению Миллера, нужно отыскать как можно больше российских активов в целях их последующей заморозки и конфискации, чтобы впоследствии предоставить их на восстановление Украины.

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