Швейцария присоединилась к десятому пакету антироссийских санкций ЕС

Швейцария присоединилась к десятому пакету антироссийских санкций Европейского союза.

Швейцария присоединилась к десятому пакету антироссийских санкций Европейского союза.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Reuters.

Этот пакет санкций включает в себя более жесткие ограничения на экспорт в отношении товаров двойного назначения и технологий, адресные ограничительные меры в отношении физлиц и юрлиц, которые поддерживают конфликт, «распространяют пропаганду и поставляют дроны», а также меры против «российской дезинформации».

До этого более 20 дел было заведено в Швейцарии в связи с нарушением санкций, введенных властями страны против России и Беларуси.

Ранее американский посол в Берне Скотт Миллер заявил, что Швейцария могла бы заблокировать еще от $50 до $100 млрд активов РФ.

По мнению Миллера, нужно отыскать как можно больше российских активов в целях их последующей заморозки и конфискации, чтобы впоследствии предоставить их на восстановление Украины.