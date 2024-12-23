Швейцария присоединилась к 15-му пакету санкций против России и Беларуси

Швейцария присоединилась к расширенному списку санкций ЕС в рамках 15-го пакета против России и Беларуси.

Швейцария присоединилась к расширенному списку санкций ЕС в рамках 15-го пакета против России и Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении на сайте Федерального совета страны.

"Федеральный департамент экономики, образования и исследований (DEFR) расширил санкционные списки в отношении России и Беларуси. Таким образом, Швейцария приняла поправки, принятые ЕС. Эти изменения вступят в силу 24 декабря 2024 года", - сказано в документе.

Отметим, что ранее главы МИД ЕС окончательно утвердили 15-й пакет санкций в отношении России. Спустя несколько дней глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что ЕС готовит 16-й пакет санкций.