Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций ЕС против России

Швейцария присоединилась к антироссийским мерам ЕС, содержащимся в 13-м пакете санкций.

Швейцария присоединилась к антироссийским мерам ЕС, содержащимся в 13-м пакете санкций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило швейцарское правительство - Федеральный совет.

"29 февраля 2024 года федеральный департамент экономики, образования и исследований, ответственный за санкции, принял новые меры против России. Таким образом, Швейцария присоединяется к 13-му пакету санкций Евросоюза", - говорится в сообщении. Меры вступают в силу 1 марта 2024 года в 18:00 по местному времени.