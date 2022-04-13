Швейцария приняла пятый пакет санкций против России и Беларуси

Федеральный совет (правительство) Швейцарии принял в среду решение ввести санкции против России и Беларуси по аналогии с ограничениями Евросоюза, принятыми на прошлой неделе.

Федеральный совет (правительство) Швейцарии принял в среду решение ввести санкции против России и Беларуси по аналогии с ограничениями Евросоюза, принятыми на прошлой неделе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте швейцарского правительства.

Под финансовые санкции и ограничения на поездки попали 200 человек. В отличие от ЕС, власти Швейцарии не стали вводить ограничительные меры на транспортное сообщение из-за географического положения страны.

Как уточняется, утвержденные Федеральным департаментом по экономическим вопросам, образованию и исследованиям рестрикции "касаются лиц из сфер политики, промышленности, СМИ и вооруженных сил, а также ключевых олигархов и членов их семей".