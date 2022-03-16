О нас
Аудио новости

Швейцария предложила свое посредничество в переговорах России и Украины

Швейцария предложила свое посредничество в переговорах России и Украины Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что коллеги из Швейцарии обратились к нему с предложением о посредничестве в переговорах Москвы и Киева
Другие страны
16 марта 2022 г. 13:10
Швейцария предложила свое посредничество в переговорах России и Украины

Швейцария обратилась к России с предложением о посредничестве в переговорах Москвы и Киева.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

"Ко мне периодически обращаются коллеги из других стран, в частности из Швейцарии, которые традиционно позиционируют себя в качестве страны, где достигаются компромиссы, и которые готовы посредничать [в переговорах РФ и Украины]", - сказал Лавров.

Он также сообщил, что Россия позитивно рассматривает предложения Израиля и Турции о посредничестве в переговорах с Украиной. "Предложения от тех стран, которые оказываются играть в русофобскую игру и которые понимают первопричины нынешнего кризиса, которые понимают, что речь идет о коренных национальных интересах, законных интересах РФ, и не присоединяются к этой войне, конечно, эти предложения рассматриваем позитивно", - сказал он.

Лавров добавил, что РФ не готова рассматривать предложения о посредничестве в переговорах с Украиной от стран, которые присоединились к антироссийским санкциям.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Sergey Lavrov credits Turkiye’s mediation mission
Версия на азербайджанском языке Sergey Lavrov Türkiyənin vasitəçiliyini müsbət qiymətləndirib

Самое важное

СГБ: Разоблачено лицо, сотрудничающее с врагом
СГБ: Разоблачено лицо, сотрудничающее с врагом
16 марта 2022 г. 09:48
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Туркменистана
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Туркменистана
15 марта 2022 г. 18:48
Президент Румынии позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Президент Румынии позвонил президенту Ильхаму Алиеву
15 марта 2022 г. 18:21
В Баку по подозрению в убийстве чемпиона мира задержан кузен криминального авторитета
В Баку по подозрению в убийстве чемпиона мира задержан кузен криминального авторитета
15 марта 2022 г. 09:53
Дети погибшей на Украине азербайджанской семьи вывезены в Россию
Дети погибшей на Украине азербайджанской семьи вывезены в Россию
14 марта 2022 г. 15:24
SIPRI назвал крупнейших экспортеров оружия в мире
SIPRI назвал крупнейших экспортеров оружия в мире
14 марта 2022 г. 04:50
Сборная Азербайджана по вольной борьбе стала чемпионом Европы (ФОТО)
ФотоСборная Азербайджана по вольной борьбе стала чемпионом Европы (ФОТО)
13 марта 2022 г. 23:30
Генпрокуратура предупредила СМИ и пользователей соцсетей
Генпрокуратура предупредила СМИ и пользователей соцсетей
13 марта 2022 г. 14:09
Джейхун Байрамов: Азербайджан прилагает усилия, чтобы остановить войну в Украине
Джейхун Байрамов: Азербайджан прилагает усилия, чтобы остановить войну в Украине
12 марта 2022 г. 23:24
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
12 марта 2022 г. 11:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi