Швейцария порекомендовала гражданам воздержаться от поездок на Украину

Власти Швейцарии рекомендовали гражданам страны воздержаться от необязательных поездок на Украину.

Власти Швейцарии рекомендовали гражданам страны воздержаться от необязательных поездок на Украину.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из заявления Федерального департамента иностранных дел (МИД) Конфедерации.

"Не рекомендуется совершать туристические и другие несрочные поездки на Украину. Не рекомендуется посещать определенные части страны", - говорится в сообщении.

В заявлении также говорится о высокой напряженности "из-за наращивания российских войск и военных маневров у границы с Украиной".