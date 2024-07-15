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Швейцария подведет итоги конференции по Украине на саммите в Великобритании

Швейцария подведет итоги конференции по Украине на саммите в Великобритании Президент Швейцарии Виола Амхерд проинформирует участников саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), который пройдет 18 июля в Великобритании, об итогах конференции по Украине в Бюргенштоке.
Другие страны
15 июля 2024 г. 21:13
Швейцария подведет итоги конференции по Украине на саммите в Великобритании

Президент Швейцарии Виола Амхерд проинформирует участников саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), который пройдет 18 июля в Великобритании, об итогах конференции по Украине в Бюргенштоке.

Как передает Report, об этом сообщило швейцарское правительство.

"Президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд примет участие в четвертом саммите Европейского политического сообщества. На открытии этой встречи Амхерд "подведет итоги конференции высокого уровня по вопросам мира в Украине, которая состоялась в середине июня в Бюргенштоке", - говорится в сообщении.

Правительство заявило, что саммит ЕПС "предоставит возможность провести неформальные дискуссии на самом высоком уровне". Амхерд встретится, в частности, с новым премьером Нидерландов Диком Схофом.

Конференция по Украине проводилась 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке по инициативе украинской стороны. Итоговое коммюнике форума не подписало несколько стран, в том числе Армения, Бразилия, Индия, ОАЭ, Саудовская Аравия и ЮАР.

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