Швейцария подведет итоги конференции по Украине на саммите в Великобритании

Президент Швейцарии Виола Амхерд проинформирует участников саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), который пройдет 18 июля в Великобритании, об итогах конференции по Украине в Бюргенштоке.

Президент Швейцарии Виола Амхерд проинформирует участников саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), который пройдет 18 июля в Великобритании, об итогах конференции по Украине в Бюргенштоке.

Как передает Report , об этом сообщило швейцарское правительство.

"Президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд примет участие в четвертом саммите Европейского политического сообщества. На открытии этой встречи Амхерд "подведет итоги конференции высокого уровня по вопросам мира в Украине, которая состоялась в середине июня в Бюргенштоке", - говорится в сообщении.

Правительство заявило, что саммит ЕПС "предоставит возможность провести неформальные дискуссии на самом высоком уровне". Амхерд встретится, в частности, с новым премьером Нидерландов Диком Схофом.

Конференция по Украине проводилась 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке по инициативе украинской стороны. Итоговое коммюнике форума не подписало несколько стран, в том числе Армения, Бразилия, Индия, ОАЭ, Саудовская Аравия и ЮАР.