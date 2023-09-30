О нас

Швейцария подтвердила курс на развитие связей с НАТО

Швейцария подтвердила курс на развитие связей с НАТО Швейцария намерена укреплять связи с НАТО, сохраняя при этом статус нейтрального государства.
Другие страны
30 сентября 2023 г. 00:26
Швейцария подтвердила курс на развитие связей с НАТО

Швейцария намерена укреплять связи с НАТО, сохраняя при этом статус нейтрального государства.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном правительством проекте документа "Внешнеполитическая стратегия на 2024-2027 годы". Этот проект станет предметом обсуждения с кантональными властями и комиссиями по внешней политике обеих палат парламента, прежде чем будет окончательно утвержден в начале 2024 года.

"В связи с меняющейся ситуацией в Европе европейская безопасность становится еще более важной для внешней политики Швейцарии. Хотя ОБСЕ сохраняет важную роль, Швейцария хочет укрепить сотрудничество в области политики безопасности с ЕС и НАТО, а также с двусторонними партнерами", - говорится в документе. Правительство подчеркнуло в этой связи "решимость укреплять политический диалог с НАТО, улучшать оперативную совместимость своей армии, изучать возможность более широкого участия в учениях Альянса и продолжать откомандировывать персонал в штаб-квартиру и центры НАТО".

В то же время правительство утверждает, что Швейцария "не принадлежит ни к одному полюсу мировых держав" и что она "хочет играть роль строителя мостов". "Геополитическая поляризация и формирование блоков вследствие китайско-американского антагонизма не соответствуют ее интересам", - отмечается в документе. Федеральный совет в этой связи заявил о приверженности страны нейтральному статусу, напомнив о результатах недавнего социологического исследования, согласно которому за сохранение нейтралитета высказались 95% опрошенных граждан Швейцарии.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия II Азербайджанского национального градостроительного форума
ФотоИльхам Алиев принял участие в церемонии открытия II Азербайджанского национального градостроительного форума
29 сентября 2023 г. 21:03
Задержан и доставлен в Баку один из лидеров сепаратистского режима
Задержан и доставлен в Баку один из лидеров сепаратистского режима
29 сентября 2023 г. 18:18
Президент: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли
Президент: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли
29 сентября 2023 г. 17:01
СГБ: Гражданин Армении Давит Манукян арестован по подозрению в терроризме в Карабахе
СГБ: Гражданин Армении Давит Манукян арестован по подозрению в терроризме в Карабахе
29 сентября 2023 г. 16:42
Месседж от президента Азербайджана тем, кто вынашивает неприемлемые планы против Азербайджана: Не испытывайте наше терпение
Месседж от президента Азербайджана тем, кто вынашивает неприемлемые планы против Азербайджана: Не испытывайте наше терпение
29 сентября 2023 г. 16:39
Президент Азербайджана: Мы обеспечим права армянского населения Карабаха
Президент Азербайджана: Мы обеспечим права армянского населения Карабаха
29 сентября 2023 г. 15:39
На гражданских объектах в Карабахе конфисковано большое количество оружия и боеприпасов
На гражданских объектах в Карабахе конфисковано большое количество оружия и боеприпасов
29 сентября 2023 г. 11:53
Администрация президента: Будет вестись регистрация проживающих в Карабахе армян
Администрация президента: Будет вестись регистрация проживающих в Карабахе армян
28 сентября 2023 г. 16:43
В Ханкенди отправлены 30 автобусов для перевозки гражданских лиц
В Ханкенди отправлены 30 автобусов для перевозки гражданских лиц
28 сентября 2023 г. 16:19
СГБ: Рубен Варданян привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по трем статьям
СГБ: Рубен Варданян привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по трем статьям
28 сентября 2023 г. 11:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi