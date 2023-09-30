Швейцария подтвердила курс на развитие связей с НАТО

Швейцария намерена укреплять связи с НАТО, сохраняя при этом статус нейтрального государства.

Швейцария намерена укреплять связи с НАТО, сохраняя при этом статус нейтрального государства.

Как передает Report , об этом говорится в опубликованном правительством проекте документа "Внешнеполитическая стратегия на 2024-2027 годы". Этот проект станет предметом обсуждения с кантональными властями и комиссиями по внешней политике обеих палат парламента, прежде чем будет окончательно утвержден в начале 2024 года.

"В связи с меняющейся ситуацией в Европе европейская безопасность становится еще более важной для внешней политики Швейцарии. Хотя ОБСЕ сохраняет важную роль, Швейцария хочет укрепить сотрудничество в области политики безопасности с ЕС и НАТО, а также с двусторонними партнерами", - говорится в документе. Правительство подчеркнуло в этой связи "решимость укреплять политический диалог с НАТО, улучшать оперативную совместимость своей армии, изучать возможность более широкого участия в учениях Альянса и продолжать откомандировывать персонал в штаб-квартиру и центры НАТО".

В то же время правительство утверждает, что Швейцария "не принадлежит ни к одному полюсу мировых держав" и что она "хочет играть роль строителя мостов". "Геополитическая поляризация и формирование блоков вследствие китайско-американского антагонизма не соответствуют ее интересам", - отмечается в документе. Федеральный совет в этой связи заявил о приверженности страны нейтральному статусу, напомнив о результатах недавнего социологического исследования, согласно которому за сохранение нейтралитета высказались 95% опрошенных граждан Швейцарии.