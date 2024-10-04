Швейцария передаст Украине оборудование для расчистки завалов на $6,55 млн

Швейцария передаст в дар Украине 30 погрузочно-разгрузочных машин для расчистки завалов и столько же водяных насосов для тушения пожаров на общую сумму 5,6 млн швейцарских франков (около $6,55 млн).

Швейцария передаст в дар Украине 30 погрузочно-разгрузочных машин для расчистки завалов и столько же водяных насосов для тушения пожаров на общую сумму 5,6 млн швейцарских франков (около $6,55 млн).

Как передает Report об этом сообщил МИД Швейцарии.

"Швейцария поставит 30 погрузочно-разгрузочных машин для расчистки завалов и 30 водяных насосов для тушения пожаров. Эту технику на сумму 5,6 млн франков предоставил в качестве дара федеральный департамент (министерство) обороны, защиты населения и спорта", - говорится в сообщении.

Финансирование транспортировки техники к месту назначения взяла на себя Дирекция развития и сотрудничества, являющаяся структурным подразделением швейцарского МИД.

В качестве получателя дара названы органы гражданской обороны МВД Украины. Груз будет отправлен по железной дороге в ближайшие дни, а его доставка займет несколько дней.