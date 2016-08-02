Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Швейцария отказалась от вступления в Европейский Союз.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, Совет ЕС, представляющий страны-члены Евросоюза, на прошлой неделе получил от Швейцарии формальное уведомление об отзыве поданной заявки на вступление в институты, на базе которых был создан Евросоюз.

Отметим, что Швейцария в 1992 году подала заявку на присоединение к ЕС. Однако в том же 1992 году на референдуме швейцарцы проголосовали против вступления в Европейское экономическое пространство и интеграционный процесс прекратился.