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    Швейцария отказалась от вступления в Европейский Союз

    В связи с этим страна представила формальное уведомление

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Швейцария отказалась от вступления в Европейский Союз.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, Совет ЕС, представляющий страны-члены Евросоюза, на прошлой неделе получил от Швейцарии формальное уведомление об отзыве поданной заявки на вступление в институты, на базе которых был создан Евросоюз.

    Отметим, что Швейцария в 1992 году подала заявку на присоединение к ЕС. Однако в том же 1992 году на референдуме швейцарцы проголосовали против вступления в Европейское экономическое пространство и интеграционный процесс прекратился.

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