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    Швейцария отказала Абрамовичу в виде на жительство

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Власти Швейцарии отказали российскому бизнесмену Роману Абрамовичу в получении вида на жительство из опасений, что его пребывание в стране может представлять "угрозу общественной безопасности" и нанести "репутационный ущерб", сообщает Report со ссылкой на Би-би-си. 

    Как выяснила газета Tages-Anzeiger, после подачи прошения в ноябре 2017 года миграционная служба страны обратилась в федеральную полицию Швейцарии, чтобы выяснить позицию ведомства по предоставлению Абрамовичу вида на жительство.

    По данным журналистов, в ответе полиции содержались утверждения о том, что в отношении бизнесмена имеются "подозрения в отмывании денег и возможных контактах с криминальными структурами", а его швейцарские активы могут якобы иметь "частично нелегальное происхождение".

    Юристы Абрамовича назвали все эти утверждения ложными и заявили о намерении судиться с теми, кто распространил информацию о бизнесмене. По их словам, публикация была сделана в нарушение швейцарского Уголовного кодекса и законов о защите информации.

    Статья в Tages-Anzeiger вышла после того, как Абрамович проиграл судебный спор швейцарскому медиахолдингу Tamedia. Бизненсмен пытался через суд не допустить публикации сведений о себе в прессе.

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