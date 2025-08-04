Швейцария обеспокоена потерей рабочих мест из-за 39%-ных пошлин США

Пошлины США в размере 39% на швейцарские товары будут иметь драматические последствия и поставят под угрозу десятки тысяч рабочих мест в стране.

Пошлины США в размере 39% на швейцарские товары будут иметь драматические последствия и поставят под угрозу десятки тысяч рабочих мест в стране.

Как передает Report, об этом заявил швейцарскому агентство Keystone-ATS директор Швейцарского союза искусств и ремесел Урс Фуррер.

"Если эти пошлины действительно вступят в силу в четверг, произойдет не только частичный рост безработицы, а общий рост безработицы", - сказал он.

Фуррер считает, что эти пошлины будут иметь "драматические" последствия, поскольку под угрозой окажутся десятки тысяч рабочих мест в Швейцарии.

Президент США Дональд Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%.