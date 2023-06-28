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Швейцария не разрешила продажу почти 100 танков Leopard 1 для Украины

Швейцария не разрешила продажу почти 100 танков Leopard 1 для Украины Правительство Швейцарии отклонило запрос концерна Ruag AG о разрешении на продажу 96 танков Leopard 1 A5, которые после модернизации в Германии должны были передать Украине.
Другие страны
28 июня 2023 г. 16:53
Швейцария не разрешила продажу почти 100 танков Leopard 1 для Украины

Правительство Швейцарии отклонило запрос концерна Ruag AG о разрешении на продажу 96 танков Leopard 1 A5, которые после модернизации в Германии должны были передать Украине.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Федерального совета Швейцарии.

"Федеральный совет пришел к выводу, что продажа 96 танков невозможна в связи с положениями действующего законодательства. В частности, такая продажа противоречила бы закону о средствах военного назначения и означала бы изменение швейцарской политики нейтралитета", - сообщили в правительстве.

Указанные танки сейчас хранятся в Италии в небоеспособном состоянии. Их планировали перевезти в Германию для модернизации, а затем передать Украине в качестве военной помощи.

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