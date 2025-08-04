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Швейцария не планирует вводить ответные меры на пошлины США

Швейцария не планирует вводить ответные меры на пошлины США Правительство Швейцарии пока не рассматривает возможность введения ответных мер в ответ на решение США об увеличении пошлин на швейцарские товары.
Другие страны
4 августа 2025 г. 19:57
Швейцария не планирует вводить ответные меры на пошлины США

Правительство Швейцарии пока не рассматривает возможность введения ответных мер в ответ на решение США об увеличении пошлин на швейцарские товары.

Как передает Report ссылаясь на Интерфакс, об этом сообщили в Федеральном совете страны.

"Федеральный совет в настоящее время не рассматривает никаких ответных мер", - говорится в заявлении. В то же время власти выразили намерение продолжить переговоры с американской стороной по вопросу заключения торгового соглашения.

Между тем ранее директор Швейцарского союза искусств и ремесел Урс Фуррер заявил, что введение американских пошлин в размере до 39% может нанести серьезный удар по швейцарской экономике. По его словам, пошлины поставят под угрозу десятки тысяч рабочих мест.

Отметим, что президент США Дональд Трамп 1 августа подписал указ о введении пошлин против ряда стран. Их ставка составит от 10% до 41%, в зависимости от категории товаров.

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