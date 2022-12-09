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Швейцария не намерена вступать в ЕС

Швейцария не намерена вступать в ЕС Швейцария подтвердила приверженность проводимому ею курсу на развитие взаимовыгодных связей с Европейским союзом на основе двусторонних соглашений, без вступления в него.
Другие страны
9 декабря 2022 г. 21:06
Швейцария не намерена вступать в ЕС

Швейцария подтвердила приверженность проводимому ею курсу на развитие взаимовыгодных связей с Европейским союзом на основе двусторонних соглашений, без вступления в него.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в докладе швейцарского правительства - Федерального совета. Такой вариант отношений дает возможность поддерживать баланс между экономической выгодой и свободой политических действий.

"Двусторонний путь предполагает наилучший баланс между конкретной пользой, в частности, экономической, и полем для политического маневра", - говорится в докладе.

В Берне исходят из того, что нынешние отношения с Брюсселем, основанные на заключении двусторонних соглашений в конкретных сферах сотрудничества, позволяют стране "в своей собственной манере участвовать в европейской интеграции", тогда как все другие варианты отношений, в том числе возможное вступление в ЕС, были бы связаны с "неудобствами". Присоединение к Евросоюзу "потребовало бы от Швейцарии несоразмерных обязательств", констатировало правительство.

Возможное вступление в ЕС, считает Федеральный совет, повысило бы "вес" правительства перед парламентом, учитывая что в Евросоюзе страны-члены "действуют в значительной степени через свои правительства". Народ и кантональные власти в таком случае "рисковали бы столкнуться с сокращением своих полномочий", в частности, "с точки зрения реального участия в выработке политики". Кроме того, поле применения "народных прав" после присоединения к ЕС "было бы ограничено по причине передачи части полномочий европейским институтам".

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