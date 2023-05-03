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Швейцария не исключила участия в военных проектах Евросоюза

Швейцария не исключила участия в военных проектах Евросоюза Власти Швейцарии изучают возможность присоединения к проектам Евросоюза по киберзащите и военной мобильности.
Другие страны
3 мая 2023 г. 19:31
Швейцария не исключила участия в военных проектах Евросоюза

Власти Швейцарии изучают возможность присоединения к проектам Евросоюза по киберзащите и военной мобильности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду порталу Euractiv сообщил представитель министерства обороны, защиты населения и спорта страны.

По его словам, предварительные планы по участию Швейцарии в проекте по военной мобильности уже имеются, но находятся на ранней стадии. Как поясняет издание, эта программа направлена на сокращение бюрократической волокиты, разработку единых стандартов, снижение задержек и облегчение передвижения войск и техники между участниками.

Кроме того, Берн не исключает кооперации с ЕС в сфере кибербезопасности. "В настоящее время рассматривается проект в области киберзащиты и участие [Швейцарии] предполагается", - цитирует портал представителя министерства.

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