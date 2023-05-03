Швейцария не исключила участия в военных проектах Евросоюза

Власти Швейцарии изучают возможность присоединения к проектам Евросоюза по киберзащите и военной мобильности.

Власти Швейцарии изучают возможность присоединения к проектам Евросоюза по киберзащите и военной мобильности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду порталу Euractiv сообщил представитель министерства обороны, защиты населения и спорта страны.

По его словам, предварительные планы по участию Швейцарии в проекте по военной мобильности уже имеются, но находятся на ранней стадии. Как поясняет издание, эта программа направлена на сокращение бюрократической волокиты, разработку единых стандартов, снижение задержек и облегчение передвижения войск и техники между участниками.

Кроме того, Берн не исключает кооперации с ЕС в сфере кибербезопасности. "В настоящее время рассматривается проект в области киберзащиты и участие [Швейцарии] предполагается", - цитирует портал представителя министерства.