Швейцария не исключила участия в военных проектах Евросоюза

Власти Швейцарии изучают возможность присоединения к проектам Евросоюза по киберзащите и военной мобильности.
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По его словам, предварительные планы по участию Швейцарии в проекте по военной мобильности уже имеются, но находятся на ранней стадии. Как поясняет издание, эта программа направлена на сокращение бюрократической волокиты, разработку единых стандартов, снижение задержек и облегчение передвижения войск и техники между участниками.
Кроме того, Берн не исключает кооперации с ЕС в сфере кибербезопасности. "В настоящее время рассматривается проект в области киберзащиты и участие [Швейцарии] предполагается", - цитирует портал представителя министерства.