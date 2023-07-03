Швейцария направит свыше 6 млн долларов на ремонт около 30 украинских школ

Власти Швейцарии направят 5,5 млн швейцарских франков (6,1 млн долларов) на ремонт и реконструкцию почти 30 украинских школ в Чернигове, Одессе и Полтаве.

Власти Швейцарии направят 5,5 млн швейцарских франков (6,1 млн долларов) на ремонт и реконструкцию почти 30 украинских школ в Чернигове, Одессе и Полтаве.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении правительства.

"Федеральный советник Иньяцио Кассис одобрил выделение дополнительных 5,5 млн швейцарских франков на ремонт около 30 школ в Украине. Цель состоит в том, чтобы обеспечить доступ почти 15 тыс. школьников к достойному и безопасному образованию", - говорится в сообщении.