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Швейцария направит свыше 6 млн долларов на ремонт около 30 украинских школ

Швейцария направит свыше 6 млн долларов на ремонт около 30 украинских школ Власти Швейцарии направят 5,5 млн швейцарских франков (6,1 млн долларов) на ремонт и реконструкцию почти 30 украинских школ в Чернигове, Одессе и Полтаве.
Другие страны
3 июля 2023 г. 15:53
Швейцария направит свыше 6 млн долларов на ремонт около 30 украинских школ

Власти Швейцарии направят 5,5 млн швейцарских франков (6,1 млн долларов) на ремонт и реконструкцию почти 30 украинских школ в Чернигове, Одессе и Полтаве.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении правительства.

"Федеральный советник Иньяцио Кассис одобрил выделение дополнительных 5,5 млн швейцарских франков на ремонт около 30 школ в Украине. Цель состоит в том, чтобы обеспечить доступ почти 15 тыс. школьников к достойному и безопасному образованию", - говорится в сообщении.

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