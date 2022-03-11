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Швейцария направит 86 млн долларов на гуманитарную помощь Украине

Швейцария направит 86 млн долларов на гуманитарную помощь Украине Федеральный совет (правительство) Швейцарии на своем заседании в пятницу принял решение выделить 80 млн швейцарских франков (86 млн долларов США) на гуманитарную помощь Украине.
Другие страны
11 марта 2022 г. 16:07
Швейцария направит 86 млн долларов на гуманитарную помощь Украине

Федеральный совет (правительство) Швейцарии на своем заседании в пятницу принял решение выделить 80 млн швейцарских франков (86 млн долларов США) на гуманитарную помощь Украине.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В ответ на кризис с беженцами Федеральный совет на своем заседании 11 марта принял решение увеличить гуманитарную помощь Украине в общей сложности до 80 миллионов швейцарских франков. Этим вкладом Швейцария выражает свою солидарность с народом Украины в трудную минуту", - говорится в заявлении правительства.

Уточняется, что четверть средств пойдет на помощь украинским беженцам, оказавшимся в соседних с Украиной государствах, три четверти – на поддержку жителей, оставшихся в стране. Деньги будут направлены Движению Красного Креста и Красного Полумесяца, агентствам ООН, международным и местным неправительственным организациям и проектам, реализуемым Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству на Украине.

По информации правительства, 21 млн франков выделит МИД Швейцарии, 6 млн франков – Федеральное министерство юстиции и полиции. Выделение 53 млн франков должен утвердить парламент страны.

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Версия на английском языке Switzerland approves $86 million in emergency aid for Ukraine

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