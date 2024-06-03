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Швейцария направит 50 военных и 4 боевых самолета в Германию на учения НАТО

Швейцария направит 50 военных и 4 боевых самолета в Германию на учения НАТО Швейцария направит 50 своих военных и 4 истребителя F/A-18 для участия в учениях НАТО Tiger Meet, проходящих с 3 по 13 июня в Шлезвиге.
Другие страны
3 июня 2024 г. 18:14
Швейцария направит 50 военных и 4 боевых самолета в Германию на учения НАТО

Швейцария направит 50 своих военных и 4 истребителя F/A-18 для участия в учениях НАТО Tiger Meet, проходящих с 3 по 13 июня в Шлезвиге.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, летчики будут углублять знания в сфере противовоздушной обороны и отрабатывать проведение совместных операций.

"Пилоты ВВС Швейцарии отправятся в Германию на четырех самолетах типа F/A-18, чтобы углубить свои знания и возможности в области транснациональной противовоздушной обороны", - отметили в правительстве Швейцарии. Они будут отрабатывать тактические действия, а также "планирование и проведение совместных операций воздушной войны".

В учениях Tiger Meet, которые проходят ежегодно, примут участие 50 швейцарских военнослужащих. Всего в них будет задействовано около 1,5 тыс. военных, более 50 боевых самолетов и 10 вертолетов 10 стран. Помимо Швейцарии, это Германия, Греция, Италия, Нидерланды, Польша, США, Турция, Франция и Чехия.

Швейцария участвует в Tiger Meet с 2004 года в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира".

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Версия на азербайджанском языке İsveçrə NATO təlimləri üçün Almaniyaya 50 hərbi və 4 döyüş təyyarəsi göndərəcək

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