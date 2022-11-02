Швейцария направит $100 млн на ремонт энергетической инфраструктуры Украины

Федеральный совет Швейцарии принял решение выделить 100 млн швейцарских франков (100 млн долларов) на реализацию плана по ремонту объектов энергетической инфраструктуры Украины.

Федеральный совет Швейцарии принял решение выделить 100 млн швейцарских франков (100 млн долларов) на реализацию плана по ремонту объектов энергетической инфраструктуры Украины.

Как передает Report, об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте швейцарского правительства.

Согласно сообщению, в ходе заседания Федеральный совет принял решение о плане действий по смягчению последствий приближающейся зимы для населения Украины.

Уточняется, что Швейцария профинансирует проекты по срочному ремонту энергетической инфраструктуры в Украине.

Также отмечается, что конфедерация поможет украинским энергетическим компаниям в покупке источников энергии, внесет вклад в ремонт систем крепления рельсов, а также предоставит гуманитарную помощь. Кроме того, швейцарские власти изучают вопрос возможных поставок в Украину генераторов, насосов или установок для очистки воды.