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Швейцария направит $1,63 млрд на развитие и помощь Украине до 2028 года

Швейцария направит $1,63 млрд на развитие и помощь Украине до 2028 года Швейцария направит $1,63 млрд на развитие и помощь Украине до 2028 года.
Другие страны
22 мая 2024 г. 20:43

Швейцария направит $1,63 млрд на развитие и помощь Украине до 2028 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Федеральный совет (швейцарское правительство), утвердивший на своем заседании приоритетные направления стратегии международного сотрудничества на четыре года.

Правительство предложило парламенту одобрить стратегию международного сотрудничества, бюджет которой на 2025-2028 годы превышает $12,28 млрд. В частности, Швейцария намерена направить на цели развития, продвижения мира и оказания гуманитарной помощи Украине 1,5 млрд франков (более $1,63 млрд) в 2025-2028 годах, это 13% от общего бюджета международного сотрудничества. Остальная часть бюджета (87%) "в основном выделяется четырем приоритетным регионам, а именно Африке, Ближнему Востоку, Азии и Восточной Европе".

В предстоящие четыре года "средства будут направлены на финансирование трех основных направлений международного сотрудничества: гуманитарной помощи, сотрудничества в целях развития и содействия миру и правам человека", - отметили в совете.

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