Швейцария направит $1,63 млрд на развитие и помощь Украине до 2028 года.
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Правительство предложило парламенту одобрить стратегию международного сотрудничества, бюджет которой на 2025-2028 годы превышает $12,28 млрд. В частности, Швейцария намерена направить на цели развития, продвижения мира и оказания гуманитарной помощи Украине 1,5 млрд франков (более $1,63 млрд) в 2025-2028 годах, это 13% от общего бюджета международного сотрудничества. Остальная часть бюджета (87%) "в основном выделяется четырем приоритетным регионам, а именно Африке, Ближнему Востоку, Азии и Восточной Европе".
В предстоящие четыре года "средства будут направлены на финансирование трех основных направлений международного сотрудничества: гуманитарной помощи, сотрудничества в целях развития и содействия миру и правам человека", - отметили в совете.