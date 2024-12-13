Швейцария намерена обновить бомбоубежища времен холодной войны

Власти Швейцарии планируют модернизировать убежища гражданской обороны, которые были построены в период холодной войны на случай ядерного конфликта.

Власти Швейцарии планируют модернизировать убежища гражданской обороны, которые были построены в период холодной войны на случай ядерного конфликта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил начальник службы гражданской обороны кантона Во Луи-Анри Деларажаз.

"В ближайшие годы Швейцарская Конфедерация хочет убрать ряд исключений из действующих правил и обновить несколько старых убежищ. Это не значит, что мы готовимся к конфликту, но у нас есть сеть убежищ, и нам нужно поддерживать их в функционирующем состоянии", - сказал он.

По словам Деларажаза, вскоре после начала войны в Украине в 2022 году возглавляемое им ведомство получило множество обращений от обеспокоенных граждан Швейцарии относительно бомбоубежищ.

"Внезапно мы стали очень востребованными. Люди хотели знать, где находятся убежища, подготовлены ли они", - сказал чиновник, добавив, что просьбу граждан Франции о предоставлении места ему пришлось отклонить.