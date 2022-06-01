Швейцария наложила вето на просьбу Дании отправить Украине бронетехнику

Швейцарское правительство наложило вето на просьбу Дании отправить в Украину бронетранспортеры швейцарского производства, сославшись на ее политику нейтралитета, заключающуюся в отказе от поставок оружия в зоны конфликта.

Швейцарское правительство наложило вето на просьбу Дании отправить в Украину бронетранспортеры швейцарского производства, сославшись на ее политику нейтралитета, заключающуюся в отказе от поставок оружия в зоны конфликта.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщила в среду швейцарская телекомпания SRF.

Так, по данным телекомпании, Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) отклонил заявку Дании на поставку Украине около 20 боевых машин пехоты Piranha III.

Нейтральная Швейцария требует, чтобы зарубежные страны, покупающие швейцарское оружие, добивались разрешения на его реэкспорт.

В апреле он наложил вето на реэкспорт произведенных в Швейцарии боеприпасов, используемых в зенитных танках, которые Германия отправляет в Украину. Он также отклонил просьбу Польши о поставках оружия для помощи соседней Украине.

Швейцария отказалась от прежней практики и приняла санкции Европейского Союза, призванные наказать Россию за вторжение в Украину.

Агентство пишет, что швейцарский нейтралитет сталкивается с самым большим испытанием за последние десятилетия, поскольку внутри страны бушуют дебаты о том, как интерпретировать политику, которая удерживала Швейцарию от обеих мировых войн в 20-м веке.