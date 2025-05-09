Швейцария надеется достичь через две недели проекта соглашения с США по пошлинам

Власти Швейцарии работают вместе с США над проектом принципиального соглашения по пошлинам и намерены представить проект документа в ближайшие две недели.

Власти Швейцарии работают вместе с США над проектом принципиального соглашения по пошлинам и намерены представить проект документа в ближайшие две недели.

Как передает Report, об этом заявила министр финансов и президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с министром финансов США Скоттом Бессентом в Берне.

По ее словам, переговоры прошли конструктивно. "Обе стороны полны решимости найти быстрое решение и ускорить процесс достижения соглашения", - пояснила она. Президент подчеркнула, что Швейцария стремится стать второй после Великобритании страной, с которой США достигнут "принципиальной договоренности" по урегулированию вопроса пошлин. "В течение следующих двух недель должен быть представлен проект соглашения о намерениях по этому вопросу", - добавила она.