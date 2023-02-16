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Швейцария начала процедуру конфискации активов окружения Януковича

Швейцария начала процедуру конфискации активов окружения Януковича Швейцария инициировала начало новой процедуры конфискации активов окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича, заблокированных после 2014 года.
Другие страны
16 февраля 2023 г. 00:47
Швейцария начала процедуру конфискации активов окружения Януковича

Швейцария инициировала начало новой процедуры конфискации активов окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича, заблокированных после 2014 года.

Об этом Report сообщает со ссылкой на сайт правительства Швейцарии.

Речь идет об активах на сумму более 140 млн долларов. Это активы лиц, связанных, как считают в Швейцарии, с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, а мотивом к процедуре конфискации стало подозрение в незаконном происхождении этих средств.

"Федеральный совет на своем заседании 15 февраля решил начать новые административные процедуры конфискации по заблокированным в Швейцарии активам в результате украинской революции 2014 года", - говорится в сообщении.

Решение о начале процедуры конфискации не связано с принятыми в 2022 году санкциями против России. Первая процедура была запущена в мае 2022 года: она касалась конфискации около 100 млн франков. Затем была начата процедура конфискации еще примерно 30 млн франков.

"Активы останутся заблокированными до вынесения швейцарской юстицией окончательного решения о конфискации. Если эти активы будут окончательно конфискованы, то будет проведена их реституция в пользу украинского населения в рамках международного соглашения", - подчеркивается в документе.

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Версия на азербайджанском языке İsveçrə Yanukoviçin ətrafının aktivlərinin müsadirə edilməsi proseduruna başlayıb

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