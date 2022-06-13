О нас

Швейцария может получить право вводить санкции самостоятельно

Швейцария может получить право вводить санкции самостоятельно Большая палата парламента Швейцарии, Национальный совет, поддержала предложение ряда партий, согласно которому в будущем Федеральный совет (Кабмин) может вводить собственные независимые санкции.
Другие страны
13 июня 2022 г. 09:56
Швейцария может получить право вводить санкции самостоятельно

Большая палата парламента Швейцарии, Национальный совет, поддержала предложение ряда партий, согласно которому в будущем Федеральный совет (Кабмин) может вводить собственные независимые санкции.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, сейчас Швейцария имеет право вводить только санкции, решения о которых принято ООН, ЕС или ОБСЕ.

Предложение внести соответствующие поправки в "Закон об эмбарго" было принято 136 голосами против 53, воздержавшихся не было. Этот вопрос будет рассматриваться второй палатой парламента - Советом кантонов.

В случае окончательного одобрения предложения, Кабмин Швейцарии сможет вводить и свои собственные независимые санкции, которые могут быть направлены против физических и юридических лиц, например, против бизнес-компаний. Причинами для введения санкций должны быть серьезные нарушение прав человека или другие тяжелые формы нарушения положений международного права.

Первоначальной причиной пересмотра "Закона об эмбарго" было решение правительства Швейцарии продлить запрет на импорт вооружений из России и Украины, введенный еще в 2015 году после того, как Россия аннексировала Крым. Берн не признал, и до сих пор не признает, эту аннексию, но присоединяться к санкциям ЕС или США Федеральный совет тогда не стал. Соответствующее послание парламенту Кабмин направил еще в 2019 году. В нем содержалось предложение, которое предусматривало всего лишь возможное право Федерального совета распространять, если того требуют интересы страны, уже введенные США или ЕС санкции на другие государства, пока не подпадающие под санкции.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Группа ветеранов побывала в Министерстве труда и социальной защиты
ФотоГруппа ветеранов побывала в Министерстве труда и социальной защиты
6 июня 2022 г. 14:31
Казахстанская компания будет экспортировать свою продукцию в Азербайджан
Казахстанская компания будет экспортировать свою продукцию в Азербайджан
7 июня 2022 г. 13:16
Алияр Мамедъяров назначен зампредом Центробанка
Алияр Мамедъяров назначен зампредом Центробанка
8 июня 2022 г. 12:11
Кукольные театры Азербайджана и Грузии договорились о сотрудничестве
Кукольные театры Азербайджана и Грузии договорились о сотрудничестве
8 июня 2022 г. 15:44
МИД прокомментировал незаконный визит генпрокурора Армении на территорию Азербайджана
МИД прокомментировал незаконный визит генпрокурора Армении на территорию Азербайджана
8 июня 2022 г. 18:55
Предусмотрены надбавки к зарплатам профессорско-преподавательского состава Полицейской академии
Предусмотрены надбавки к зарплатам профессорско-преподавательского состава Полицейской академии
9 июня 2022 г. 20:01
МВД просит автомобилистов пересесть на общественный транспорт на эти выходные
МВД просит автомобилистов пересесть на общественный транспорт на эти выходные
10 июня 2022 г. 09:52
Проведены двусторонние переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Германии
Проведены двусторонние переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Германии
10 июня 2022 г. 14:25
Постоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
ФотоПостоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
11 июня 2022 г. 21:08
Германия поможет Украине в экспорте зерна
Германия поможет Украине в экспорте зерна
13 июня 2022 г. 03:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi