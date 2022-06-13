Швейцария может получить право вводить санкции самостоятельно

Большая палата парламента Швейцарии, Национальный совет, поддержала предложение ряда партий, согласно которому в будущем Федеральный совет (Кабмин) может вводить собственные независимые санкции.

Большая палата парламента Швейцарии, Национальный совет, поддержала предложение ряда партий, согласно которому в будущем Федеральный совет (Кабмин) может вводить собственные независимые санкции.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, сейчас Швейцария имеет право вводить только санкции, решения о которых принято ООН, ЕС или ОБСЕ.

Предложение внести соответствующие поправки в "Закон об эмбарго" было принято 136 голосами против 53, воздержавшихся не было. Этот вопрос будет рассматриваться второй палатой парламента - Советом кантонов.

В случае окончательного одобрения предложения, Кабмин Швейцарии сможет вводить и свои собственные независимые санкции, которые могут быть направлены против физических и юридических лиц, например, против бизнес-компаний. Причинами для введения санкций должны быть серьезные нарушение прав человека или другие тяжелые формы нарушения положений международного права.

Первоначальной причиной пересмотра "Закона об эмбарго" было решение правительства Швейцарии продлить запрет на импорт вооружений из России и Украины, введенный еще в 2015 году после того, как Россия аннексировала Крым. Берн не признал, и до сих пор не признает, эту аннексию, но присоединяться к санкциям ЕС или США Федеральный совет тогда не стал. Соответствующее послание парламенту Кабмин направил еще в 2019 году. В нем содержалось предложение, которое предусматривало всего лишь возможное право Федерального совета распространять, если того требуют интересы страны, уже введенные США или ЕС санкции на другие государства, пока не подпадающие под санкции.