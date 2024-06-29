Швейцария и Китай обменялись мнениями о конференции в Бюргенштоке

Швейцария и Китай обсудили итоги состоявшейся 15-16 июня в Бюргенштоке конференции по Украине и наметили "последующие шаги".

Швейцария и Китай обсудили итоги состоявшейся 15-16 июня в Бюргенштоке конференции по Украине и наметили "последующие шаги".

Как передает Report , об этом сообщил швейцарский МИД в соцсети X.

"Посол Габриэль Люхингер, глава департамента международной безопасности МИД, встретился сегодня в Пекине со специальным представителем правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэем. Они обсудили итоги конференции по Украине и наметили последующие шаги, чтобы продемонстрировать постоянную приверженность пути к миру для Украины, определенному в Бюргенштоке", - говорится в сообщении.