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Швейцария и Китай обменялись мнениями о конференции в Бюргенштоке

Швейцария и Китай обменялись мнениями о конференции в Бюргенштоке Швейцария и Китай обсудили итоги состоявшейся 15-16 июня в Бюргенштоке конференции по Украине и наметили "последующие шаги".
Другие страны
29 июня 2024 г. 04:36
Швейцария и Китай обменялись мнениями о конференции в Бюргенштоке

Швейцария и Китай обсудили итоги состоявшейся 15-16 июня в Бюргенштоке конференции по Украине и наметили "последующие шаги".

Как передает Report, об этом сообщил швейцарский МИД в соцсети X.

"Посол Габриэль Люхингер, глава департамента международной безопасности МИД, встретился сегодня в Пекине со специальным представителем правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэем. Они обсудили итоги конференции по Украине и наметили последующие шаги, чтобы продемонстрировать постоянную приверженность пути к миру для Украины, определенному в Бюргенштоке", - говорится в сообщении.

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