Швейцария готова выступить посредником в решении проблемы на Корейском полуострове

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Швейцарская Конфедерация готова выполнить свою традиционную роль посредника в урегулировании проблем на Корейском полуострове.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в понедельник на пресс-конференции в Берне президент Швейцарии Дорис Лойтхард.

Комментируя по просьбе журналистки из Швеции ситуацию, сложившуюся на Корейском полуострове, она сказала: "Полагаю, что позиция Швейцарии, как и Швеции, состоит в том, что мы готовы предложить нашу роль добрых услуг, выступая в качестве посредника".

Лойтхард расценила ситуацию на Корейском полуострове как "очень серьезный кризис", подчеркнув, что сейчас "действительно наступило время для диалога".

Президент при этом выразила сомнение в эффективности санкций в отношении КНДР, напомнив, что "санкции уже много лет действуют и они не изменили многого".