Швейцария готова предоставить Путину иммунитет для мирных переговоров по Украине

Швейцария предоставит президенту России Владимиру Путину иммунитет, если он прибудет в страну для мирных переговоров по Украине с Владимиром Зеленским, несмотря на ордер на арест Международного уголовного суда.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис на пресс-конференции.

"В прошлом году швейцарское правительство определило правила предоставления иммунитета лицу, находящемуся под международным ордером на арест: если этот человек прибывает для мирной конференции, а не по частным причинам," – пояснил Кассис.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил Женеву в качестве места для мирных переговоров.

"Я продвигаю Женеву," – заявил он в интервью французскому новостному каналу LCI.

Идею поддержала Италия.