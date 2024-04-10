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Швейцария, Германия и Австрия проведут совместные военные учения в 2025 году

Швейцария, Германия и Австрия проведут совместные военные учения в 2025 году Порядка 800 швейцарских военных примут участие в совместных четырехнедельных учениях с Австрией и Германией весной 2025 года на территории Австрии.
Другие страны
10 апреля 2024 г. 20:53
Швейцария, Германия и Австрия проведут совместные военные учения в 2025 году

Порядка 800 швейцарских военных примут участие в совместных четырехнедельных учениях с Австрией и Германией весной 2025 года на территории Австрии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении Федерального совета Швейцарии.

В документе говорится, что на заседании, которое состоялось 10 апреля, Федеральный совет был проинформирован о планах организации войсковых учений в Австрии в сотрудничестве с австрийскими вооруженными силами.

"Учения запланированы на весну 2025 года, и участие отряда является добровольным", — уточняется в заявлении.

Также сообщается, что после учений бойцы получат опыт для тренировок в более крупных смешанных боевых формированиях за границей.

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