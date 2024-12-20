Швейцария договорилась о сохранении беспрепятственного доступа к единому рынку ЕС

Власти Швейцарии и Евросоюза после десятка лет переговоров достигли исторического соглашения о поддержании экономических и политических связей.

Власти Швейцарии и Евросоюза после долгих переговоров достигли исторического соглашения о поддержании экономических и политических связей.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции со швейцарским президентом Виолой Амерд.

Отмечается, по условиям соглашения Швейцария сохранит беспрепятственный доступ к единому рынку ЕС.

Достигнутые договоренности еще должен ратифицировать швейцарский парламент. Также может потребоваться референдум.

В свою очередь, еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович отметил, что Швейцария в рамках нового договора о более тесной экономической интеграции с Европейским союзом с 2030 года ежегодно будет выплачивать ЕС 375 млн евро, первые взносы в меньшем размере начнут поступать в европейскую казну с конца 2024 года.

"Швейцария предоставит первый регулярный взнос странам - участницам ЕС в период с 2030 по 2036 год. Речь идет о ежегодных выплатах в размере 375 млн евро в период с момента вступления в силу пакета соглашений и до 2036 года", - сказал Шефчович. Он добавил, что уже с конца этого года Берн обязался ежегодно выплачивать Брюсселю порядка 140 млн евро до момента вступления соглашений в силу.

По словам еврокомиссара, в обмен Швейцария получит доступ к новым областям единого европейского рынка, включая рынок энергетики и здравоохранения.

Стороны также договорились, что повышенная оплата за обучение в швейцарских университетах будет отменена для граждан Евросоюза.