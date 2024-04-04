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Швейцария дала согласие на открытие офиса НАТО в Женеве

Швейцария дала согласие на открытие офиса НАТО в Женеве Федеральный совет (правительство) Швейцарии дал согласие на открытие в Женеве офиса НАТО, который будет заниматься связями с международными организациями.
Другие страны
4 апреля 2024 г. 15:26
Швейцария дала согласие на открытие офиса НАТО в Женеве

Федеральный совет (правительство) Швейцарии дал согласие на открытие в Женеве офиса НАТО, который будет заниматься связями с международными организациями.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер.

"Швейцария получила в конце 2023 года официальный запрос НАТО на открытие офиса связи, - отметил он. - Федеральный совет дал принципиальное одобрение на открытие такого офиса, и МИД отвечает за разработку следующих шагов в сотрудничестве с НАТО". "Информация о дате открытия будет сообщена дополнительно", - сказал он.

В Берне исходят из того, что "такой офис не является двусторонним офисом Североатлантического альянса с официальной Швейцарией, а является офисом связи НАТО с международными и неправительственными организациями, базирующимся в Женеве". "У Альянса уже есть два таких офиса связи в Нью-Йорке и Вене, - напомнил представитель внешнеполитического ведомства. - Они способствуют развитию отношений Альянса с местными международными организациями и отслеживают события на многостороннем уровне". Женевский офис "будет следовать той же многосторонней логике". В свою очередь "Швейцария продолжит общение с НАТО через своего представителя в Брюсселе".

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Версия на азербайджанском языке İsveçrə hökuməti Cenevrədə NATO-nun ofisinin açılmasına razılıq verib

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