Швейцарец умер после прививки вакциной Pfizer

Пациент дома престарелых в швейцарском Люцерне скончался после прививки от коронавируса.

Пациент дома престарелых в швейцарском Люцерне скончался после прививки от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, медицинские власти страны считают маловероятной связь между вакцинацией и летальным исходом.

"Через несколько дней после вакцинации от COVID-19 в доме престарелых в кантоне Люцерн скончался 91-летний человек, страдавший от нескольких серьезных заболеваний. Ни история болезни, ни острое течение заболевания не предполагают прямой связи между вакцинацией от COVID-19 и смертью. Имеющаяся исчерпывающая информация указывает на ранее существовавшие заболевания как на естественную причину смерти", - говорится в сообщении Swissmedic.

Отмечается, что на данный момент при вакцинации против коронавируса не возникло никаких неизвестных побочных эффектов.

Напомним, что массовая вакцинация от COVID-19 в Швейцарии началась 23 декабря. Пока в стране используется только вакцина Pfizer/BioNTech, одобренная швейцарским надзорным органом за рынком лекарств (Swissmedic).