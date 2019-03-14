Шведскую школьницу номинировали на Нобелевскую премию мира

Скандинавские политики номинировали 16-летнюю шведскую школьницу Грету Турнберг (Greta Thunberg) на Нобелевскую премию мира за ее вклад в движение за борьбу с глобальным потеплением.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Aftonbladet.
"Очень почетно и приятно быть номинированной на такую важную премию. Это невероятно и немного странно", - сказала Грета в интервью Aftonbladet.
C инициативой выступили шведские политики Йенс Хольм и Хокан Свеннелинг, представляющие в парламенте Левую партию, а также ряд норвежских политиков.
Юная шведка привлекла внимание СМИ, когда в августе 2018 года начала одиночную "школьную забастовку" перед зданием парламента в Стокгольме. Она заявила, что не будет посещать школу, пока шведские политики не начнут выполнять условия Парижского договора по сокращению вредных выбросов.
Грету Турнберг приглашали выступать на конференции ООН по вопросам климата и на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Tural AsadiАвтор новости