Шведский суд вынес первый приговор по экстремистской статье за сожжение Корана

Суд первой инстанции шведского Линчёпинга вынес приговор мужчине, который поджег Коран, запечатлел это на видео и распространил его в интернете. Это стало первым приговором в Швеции за подобное действие по статье о разжигании этнической и религиозной розн

Суд первой инстанции шведского Линчёпинга вынес приговор мужчине, который поджег Коран, запечатлел это на видео и распространил его в интернете. Это стало первым приговором в Швеции за подобное действие по статье о разжигании этнической и религиозной розни.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении суда.

"Мужчина, против которого было возбуждено уголовное дело о разжигание этнической и религиозной розни из-за того, что осенью 2020 года он распространил видео с музыкой, на котором в числе прочего Коран был сожжен и оставлен около мечети, сегодня осужден за преступление", - сообщил суд в пресс-релизе.

Он осужден условно и обязан выплатить 800 крон (около 73 долларов) Фонду жертв преступлений.