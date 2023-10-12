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Шведский суд вынес первый приговор по экстремистской статье за сожжение Корана

Шведский суд вынес первый приговор по экстремистской статье за сожжение Корана Суд первой инстанции шведского Линчёпинга вынес приговор мужчине, который поджег Коран, запечатлел это на видео и распространил его в интернете. Это стало первым приговором в Швеции за подобное действие по статье о разжигании этнической и религиозной розн
Другие страны
12 октября 2023 г. 16:05
Шведский суд вынес первый приговор по экстремистской статье за сожжение Корана

Суд первой инстанции шведского Линчёпинга вынес приговор мужчине, который поджег Коран, запечатлел это на видео и распространил его в интернете. Это стало первым приговором в Швеции за подобное действие по статье о разжигании этнической и религиозной розни.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении суда.

"Мужчина, против которого было возбуждено уголовное дело о разжигание этнической и религиозной розни из-за того, что осенью 2020 года он распространил видео с музыкой, на котором в числе прочего Коран был сожжен и оставлен около мечети, сегодня осужден за преступление", - сообщил суд в пресс-релизе.

Он осужден условно и обязан выплатить 800 крон (около 73 долларов) Фонду жертв преступлений.

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Версия на английском языке Swedish court hands down first verdict on extremist charges for burning Koran

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