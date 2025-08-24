Шведский пункт НАТО на Балтике был обесточен несколько часов

Масштабное отключение электроэнергии произошло на шведском острове Готланд, который является важным пунктом для развертывания военно-морских сил НАТО, из-за повреждения кабеля.

Как передает Report, об этом сообщила шведская энергетическая компания Geab.

"На всей территории Готланда произошло отключение электроэнергии. Поиск и устранение неисправностей продолжается", - говорится в сообщении.

Компания уведомила об отключении электричества 23 августа вечером, а через несколько часов проинформировала о восстановлении подачи электроэнергии.

Как пишет журнал Horisont Magasin, отключения привели к перебоям водоснабжения на всем острове. Власти Готланда призвали жителей экономнее расходовать питьевую воду из-за потенциального дефицита.