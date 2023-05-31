Шведский премьер: мы выполнили свои обязательства, теперь ждем решения Турции

Мы выполнили обязательства, вытекающие из меморандума, подписанного между Турцией, Швецией и Финляндией, теперь ждем решения Турции.

Мы выполнили обязательства, вытекающие из меморандума, подписанного между Турцией, Швецией и Финляндией, теперь ждем решения Турции.

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Он отметил, что контакты между Стокгольмом и Анкарой по вопросам членства Швеции в НАТО продолжаются.

"У нас были контакты после второго тура президентских выборов, состоявшегося в минувшее воскресенье. Мы выполнили требования меморандума. Подготовлен новый закон о борьбе с терроризмом. Последняя его часть фактически вступает в силу 1 июня. Это важный шаг. Таким образом, мы сделали то, что обещали нашим турецким друзьям в рамках трехстороннего меморандума. Мы признали, что у турецкой стороны были веские причины для беспокойства", - добавил шведский премьер.