Кристерссон: Вероятность вступления Финляндии в НАТО до Швеции возросла

Вероятность того, что Финляндия вступит в НАТО до Швеции, возросла в последнее время.

Вероятность того, что Финляндия вступит в НАТО до Швеции, возросла в последнее время.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон.

"Не исключено, что Финляндия и Швеция вступят в НАТО на разных этапах. Вероятность того, что это произойдет с разной скоростью, возросла в последнее время. Мы готовы к тому, что это произойдет", - сказал он.

Премьер также подчеркнул, что вступление королевства в альянс - лишь вопрос времени: "Вопрос не в том, вступит ли Швеция, а в том, когда это произойдет".

Финляндия и Швеция в мае 2022 года подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году.