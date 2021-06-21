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Шведский парламент впервые вынес вотум недоверия премьер-министру

Шведский парламент впервые вынес вотум недоверия премьер-министру Голосование о доверии действующему премьер-министру Стефану Лёвену в парламенте Швеции состоялось в понедельник, трансляция велась в интернете.
Другие страны
21 июня 2021 г. 13:13
Шведский парламент впервые вынес вотум недоверия премьер-министру
Стефан Левен

Голосование о доверии действующему премьер-министру Стефану Лёвену в парламенте Швеции состоялось в понедельник, трансляция велась в интернете.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, большинство депутатов - 181 из 349 человек - выразили недоверие главе правительства.

Возможность вынесения вотума недоверия была прописана в новой конституции 1974 года. С тех пор риксдаг 11 раз голосовал по этому вопросу и всегда отрицательно. Таким образом Стефан Лёвен стал первым премьер-министром в истории, которому вынесен вотум недоверия.

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