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Шведский министр призвал население страны готовиться к войне

Шведский министр призвал население страны готовиться к войне Граждан Швеции призвали подготовиться к тому, что в стране может начаться война.
Другие страны
8 января 2024 г. 22:21
Шведский министр призвал население страны готовиться к войне

Граждан Швеции призвали подготовиться к тому, что в стране может начаться война.

Как передает Report со ссылкой на издание The Local, с таким предупреждением выступил министр гражданской обороны Карл-Оскар Булин.

"Многие говорили это до меня, но позвольте мне сделать это в официальном качестве, более прямо и с абсолютной ясностью: в Швеции может начаться война", — подчеркнул министр. Он призвал всех включиться в создание в Швеции "тотальной обороны".

Булин также рекомендовал должностным лицам обеспечить функционирование убежищ, принять план экстренного водоснабжения и поставок продовольствия.

Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден прокомментировал слова министра в эфире телеканала TV4. Он назвал ситуацию очень серьезной. Он также сказал, что теперь все граждане Швеции должны готовиться к вероятности войны. "На индивидуальном уровне вы должны морально подготовиться", — сказал Бюден.

"Это очень серьезная ситуация. Сейчас речь идет о переходе от слов и понимания к действиям", — призвал он.

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