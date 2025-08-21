Шведский Энчёпинг станет логистическим узлом НАТО

О нас

Другие страны
21 августа 2025 г. 14:09
Город Энчёпинг (Enkoping) в Швеции станет логистическим узлом НАТО, откуда будут управлять перемещением войск НАТО в Северную Европу.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на заявление министра обороны Швеции Пола Йонсона.

По его словам, этот вопрос согласован на переговорах с НАТО, решение по нему правительство приняло в четверг.

Передвижение войск НАТО в Северной Европе будет контролироваться из Швеции, в Командовании материально-технического обеспечения НАТО будет работать около 70 человек.

"Швеция была важным местом расположения НАТО с географической точки зрения. Наша способность транспортировать ресурсы, включая персонал, будет очень и очень важна", - сказал он.

Министр подчеркнул, что логистический хаб позволит вести работу с транспортировкой материалов, таких как топливо, боеприпасы и запчасти. Он также отметил, что узел будет приспособлен и для переброски войск.

"Речь идет о возможности транспортировки огромных материальных и людских ресурсов со шведской территории", - заявил Йонсон.

Версия на английском языке Sweden’s Enköping to become NATO logistics hub

