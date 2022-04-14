Шведский банк SEВ прекращает обслуживание платежей стран Балтии с Россией

Отделения шведского банка Skandinaviska Enskilda Banken (SEВ) в странах Балтии прекращают обслуживание платежей во всех валютах с Россией и Беларусью.

Отделения шведского банка Skandinaviska Enskilda Banken (SEВ) в странах Балтии прекращают обслуживание платежей во всех валютах с Россией и Беларусью.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в опубликованном в четверг заявлении на сайте банка.

"Входящие и исходящие платежи из России и Беларуси будут возможны до 31 мая 2022 года (включительно). Регулярные платежи будут закрыты автоматически", - говорится в заявлении. Уточняется, что данное решение принято в связи с проведением военной операции РФ в Украине, а также "растущим объемом санкций в отношении России и Беларуси".

В банке подчеркивают, что после указанной даты SEB будет обеспечивать платежи с Россией и Беларусью только в том случае, если они необходимы "для обеспечения важнейших государственных функций, будут совершаться в целях гуманитарной помощи или для выплаты пенсий".

Группа Skandinaviska Enskilda Banken является финансовой организацией, оказывающей банковские услуги корпоративным клиентам, компаниям и частным лицам в Скандинавии, странах Балтии, Польше, Германии, России и Украине.