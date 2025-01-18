Шведские военные высадились в Латвии для усиления сил НАТО

Швеция направила батальон численностью 550 человек в Латвию в состав передовых сухопутных сил НАТО на военной базе Camp Valdemar. Это первая военная миссия королевства как члена Североатлантического альянса.

Швеция направила батальон численностью 550 человек в Латвию в состав передовых сухопутных сил НАТО на военной базе Camp Valdemar. Это первая военная миссия королевства как члена Североатлантического альянса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал SVT.

Переброска батальона была произведена морем в условиях секретности. В частности, 250 военнослужащих прибыли на пароме вместе с танками и боевыми машинами.

В Европе последний раз шведские вооруженные силы принимали участие в миротворческой миссии в Косове в 90-х годах. Позднее они участвовали в операциях в Мали и Афганистане. "В тех операциях нашей задачей было установление мира, в этот раз мы отправляется в страну, где царит мир, с задачей предотвратить войну. Мы здесь для того, чтобы сдерживать", - прокомментировал ответственный за коммуникацию Южно-Сконского полка Р7 Маркус Нильссон.

Передовые сухопутные силы НАТО присутствуют во всех странах альянса, граничащих с РФ. Швеция является четырнадцатой по счету страной, участвующей в этих силах, расквартированных в Латвии с 2004 года.