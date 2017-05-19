Полиция Лондона намерена арестовать Джулиана Ассанжа несмотря на заявление шведской прокуратуры - ОБНОВЛЕНО

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Полиция Великобритании заявила, что несмотря на заявление шведской прокураты все равно арестует основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, если он покинет посольство Эквадора, передает Report со ссылкой на Reuters.

"Вестминстерский магистратский суд выдал ордер на арест Асснжа в июне 2012 года. Полиция Лондона обязана исполнить этот ордер, если он покинет посольство", - сообщили в британской полиции.

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Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Шведская прокурора прекращает предварительное расследование по обвинению в изнасиловании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, передает Report со ссылкой на Reuters.

"Главный прокурор Марианна Ню приняла решение прекратить предварительное расследование в отношении подозреваемого в изнасиловании Джулиана Ассанжа", - говорится в заявлении прокуратуры.

Отметим, что ранее Д. Ассанж опубликовал свои показания шведской прокуратуре. В сопроводительном письме основатель WikiLeaks отметил, что ему до сих пор не предъявлены обвинения, и заявил о своей полной невиновности.

20 августа 2010 в Швеции был выдан ордер на арест Ассанжа, Ассанж обвинялся в сексуальных домогательствах и изнасиловании. В 2011 году Британский суд принял решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию. В 2012 году Ассанж, находившийся под подпиской о невыезде, укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил у руководства латиноамериканской страны политического убежища.