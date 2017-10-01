Шведская полиция задержала 60 человек во время марша неонацистов

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Сотрудники шведской полиции задержали 60 человек во время марша неонацистов из организации «Северное движение сопротивления» в центре Гётеборга.

Как передает Report, об этом сообщает Aftonbladet.

Отмечается, что в ходе мероприятия пострадали полицейский и гражданское лицо.

По данным издания, демонстрация переросла в беспорядки, когда митингующие попытались поменять заранее согласованный маршрут. Уточняется, что в ходе протестов были также столкновения между активистами организации и их противниками.

В начале августа в Шарлотсвилле произошли беспорядки из-за столкновения представителей ультраправых организаций и антифашистов.