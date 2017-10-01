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    Шведская полиция задержала 60 человек во время марша неонацистов

    В ходе мероприятия пострадали полицейский и гражданское лицо

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Сотрудники шведской полиции задержали 60 человек во время марша неонацистов из организации «Северное движение сопротивления» в центре Гётеборга.

    Как передает Report, об этом сообщает Aftonbladet.

    Отмечается, что в ходе мероприятия пострадали полицейский и гражданское лицо.

    По данным издания, демонстрация переросла в беспорядки, когда митингующие попытались поменять заранее согласованный маршрут. Уточняется, что в ходе протестов были также столкновения между активистами организации и их противниками.

    В начале августа в Шарлотсвилле произошли беспорядки из-за столкновения представителей ультраправых организаций и антифашистов.

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