Шведская кронпринцесса и ее супруг заразились коронавирусом

Результат тестов на COVID-19 шведской наследной принцессы Виктории и ее супруга принца Даниэля был положительным.

Результат тестов на COVID-19 шведской наследной принцессы Виктории и ее супруга принца Даниэля был положительным.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в четверг в пресс-релизе королевского двора.

"В среду, 10 марта, кронпринцесса и принц Даниэль были помещены на карантин после того, как у наследной принцессы появились симптомы простуды. Было обнаружено, что пара заразилась коронавирусом", - отмечено в сообщении.

Симптомы заболевания у обоих легкие, в данных обстоятельствах они чувствуют себя хорошо. Вместе с родителями на карантине находятся также их дети, принцесса Эстель и принц Оскар. За всеми наблюдает семейный врач.

Празднование именин наследной принцессы, которое планировалось провести в ограниченной форме 12 марта, отменено, сообщается в пресс-релизе.