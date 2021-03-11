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Шведская кронпринцесса и ее супруг заразились коронавирусом

Шведская кронпринцесса и ее супруг заразились коронавирусом Результат тестов на COVID-19 шведской наследной принцессы Виктории и ее супруга принца Даниэля был положительным.
Другие страны
11 марта 2021 г. 21:55
Шведская кронпринцесса и ее супруг заразились коронавирусом

Результат тестов на COVID-19 шведской наследной принцессы Виктории и ее супруга принца Даниэля был положительным.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в четверг в пресс-релизе королевского двора.

"В среду, 10 марта, кронпринцесса и принц Даниэль были помещены на карантин после того, как у наследной принцессы появились симптомы простуды. Было обнаружено, что пара заразилась коронавирусом", - отмечено в сообщении.

Симптомы заболевания у обоих легкие, в данных обстоятельствах они чувствуют себя хорошо. Вместе с родителями на карантине находятся также их дети, принцесса Эстель и принц Оскар. За всеми наблюдает семейный врач.

Празднование именин наследной принцессы, которое планировалось провести в ограниченной форме 12 марта, отменено, сообщается в пресс-релизе.

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