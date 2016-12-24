Шведская королева попала в больницу в свой день рождения

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Шведская королева Сильвия была доставлена в Каролинскую университетскую больницу после того, как почувствовала себя плохо из-за сильного головокружения.

Как передает Report, об этом сообщает агентство ТТ.

По его данным, это произошло в минувшую пятницу, когда Сильвия отмечала свой день рождения - 23 декабря ей исполнилось 73 года. Королева уже некоторое время была простужена. Врачи оставили ее на ночь в медицинском учреждении для наблюдения.

«Согласно последним сообщениям, королева хорошо себя чувствует, но в качестве меры предосторожности пока останется в больнице», - отметила пресс-секретарь королевского двора Маргарета Тургрен.

Все члены королевской семьи были проинформированы о произошедшем.